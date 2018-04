Mouche afirma estar descontente com Dorival e ensaia saída

O atacante argentino Pablo Mouche, do Palmeiras, demonstrou estar descontente com a equipe e afirmou que pensou em retornar para o futebol do seu país no próximo ano. Em entrevista à rádio La Red, o jogador admitiu ter poucas chances com o técnico Dorival Junior e prevê que caso o atual treinador continue, a melhor opção será trocar de time.

Revelado pelo Boca Juniors, o jogador atuou pelo Palmeiras até agora em 19 partidas e marcou três gols. "O (Ricardo) Gareca (ex-técnico) confiou em mim, e eu tinha esperança de atuar bem com uma camisa histórica do Brasil, mas não aconteceu. Ele se foi e para nós, argentinos, custa ter continuidade com o novo treinador", disse Mouche, que foi trazido ao Palmeiras por indicação do ex-técnico e assinou contrato por cinco anos.

O atual reserva do Palmeiras contou ainda estar ansioso pela possibilidade de voltar à Argentina; "Há clubes querendo contar comigo. Nas férias vamos sentar e avaliar a situação com o meu representante", afirmou Mouche, que antes de vir ao Palmeiras estava no Kayserispor, da Turquia. "Não estou recebendo muitas oportunidades no Palmeiras e vou pensar antes de tomar qualquer decisão", comentou.

Aos 27 anos, Mouche veio ao clube no mesmo pacote de jogadores que tinham o meia Allione, o atacante Cristaldo e o zagueiro Tobio, o único deles que ainda é o titular da equipe. Mouche tem 30% dos direitos econômicos pertencentes ao Boca Juniors.