Mouche deixa o Palmeiras e acerta com time da Sérvia

O atacante argentino Pablo Mouche foi confirmado nesta sexta-feira como novo reforço do Estrela Vermelha, da Sérvia. Ele foi emprestado pelo Palmeiras até julho do ano que vem. Recentemente, ele negociou com o América-MG, mas as conversas não foram adiante.

Contratado em 2014, o argentino não conseguiu em momento algum emplacar uma sequência de jogos. Em 2015, ele ficou cinco meses parado, se recuperando de uma cirurgia no joelho e estava emprestado no primeiro semestre deste ano ao Lanús, campeão argentino.

Mouche tem contrato com o Palmeiras até julho de 2019 e seus direitos econômicos pertencem ao presidente Paulo Nobre, que emprestou dinheiro para o clube contratá-lo, mas depois decidiu assumiu os direitos do jogador sem que o clube tenha que devolver esse dinheiro. Pelo acordo, o dirigente recupera o dinheiro quando conseguir negociá-lo e o lucro, se tiver, será repassado ao Palmeiras.