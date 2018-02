Mourinho aceitaria treinar a Inglaterra, diz assessor

O técnico português José Mourinho estaria disposto a considerar a possibilidade de treinar a Inglaterra, desde que a Federação Inglesa de Futebol (FA) entre em contato com ele, segundo revelou seu assessor pessoal Eladio Paramés. Paramés assegurou que a FA ainda não havia contatado Mourinho, mas caso o fizesse, ele responderia positivamente. "Seria uma honra. Mourinho gosta do futebol inglês, do povo, do país e dos jogadores. É algo que consideraria, embora não esteja tentando chamar a atenção da FA." Desde que a FA anunciou a demissão de Steve McClaren, a imprensa vem especulando uma série de nomes de técnicos que poderiam ocupar seu posto, dentre os que se destacam o brasileiro Luis Felipe Scolari, o italiano Fabio Capello e o próprio José Mourinho. Na Inglaterra há também especulações de que o ex-treinador do Chelsea estaria utilizando a FA como plataforma para ser contratado por um clube grande da Europa. No entanto Paramés descartou que Mourinho pudesse agir desse modo. "É tudo mentira. Mourinho nunca faria isso. Se algum clube está interessado em falar com ele, tudo o que deve fazer é ligar", afirmou.