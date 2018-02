Mourinho admite má fase de Pogba, mas nega insatisfação do jogador

O técnico José Mourinho mais uma vez se mostrou irritado com a imprensa nesta sexta-feira. Desta vez, a reclamação do português foi em relação aos comentários sobre uma possível insatisfação do francês Paul Pogba no Manchester United. O comandante da equipe classificou a informação como "mentira".

+ Emery diz estar 'convencido' de que PSG eliminará o Real na Liga dos Campeões

Questionado pela imprensa sobre as "especulações" sobre Pogba, Mourinho esbravejou. "Eu acho que você foi legal em suas palavras, porque quando disse 'muitas especulações', deveria dizer 'muitas mentiras'", comentou. "A maioria das coisas que se pode ler e ouvir, sendo objetivo, são mentiras."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A imprensa inglesa repercutiu um possível descontentamento de Pogba diante das fracas atuações recentes do jogador. Contratado a peso de ouro junto à Juventus em no meio de 2016, o francês oscilou bastante nos últimos tempos e, de acordo com jornais locais, estaria arrependido por não ter ido para o Real Madrid.

"Eu aceito, e posso falar pelo Paul que ele também aceita, que o jogador não está jogando bem nas últimas partidas. Mas é apenas isso que podemos dizer. Só por isso, está certo quando você fala em 'especulação', faz sentido.

Mourinho considerou, ainda, que a lesão sofrida por Pogba no início da temporada foi fundamental para o atual momento do jogador. E fez questão de ressaltar a confiança em seu meio-campista na véspera do duelo diante do Huddersfield Town, neste sábado, fora de casa, pela Copa da Inglaterra.