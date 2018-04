Mourinho baixa a cabeça ao completar 50 anos

A cobertura jornalística dos campeões espanhóis nesta semana foi dominada por uma reportagem do diário esportivo Marca dizendo que os capitães Iker Casillas e Sergio Ramos teriam ameaçado deixar o clube junto com outros companheiros caso Mourinho não fosse demitido.

O presidente do Real Florentino Perez disse que o jornal estava mentindo e tentando desestabilizar o clube mas o Marca manteve a história, a última de uma série de reportagens que sugeriam que nem tudo estaria bem entre Mourinho e seus principais jogadores.

O combativo português vem sendo alvo de críticas nesta temporada por seu time estar 15 pontos atrás do líder do campeonato espanhol Barcelona.

O Real Madrid vai receber seu arquirrival na quarta-feira na primeira partida da semifinal da Copa do Rei.

Uma eliminação para o Manchester United nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões certamente poderia acabar com as esperanças de título do Real na temporada e aumentaria a pressão sobre Perez para substituir Mourinho, que veio do Inter de Milão em 2010.

Varane, zagueiro central francês de 19 anos do Real, foi mandado em lugar de Mourinho para a entrevista coletiva antes do jogo em casa contra o Getafe e disse que o treinador tem o apoio total dos jogadores.

"Estamos todos com o treinador, que é o melhor do mundo," disse Varane aos repórteres.

"A mídia tem sido dura com ele, mas ele está fazendo um bom trabalho e tudo isso não é necessário."

O Real tem vários problemas de contusão para as partidas contra o Getafe domingo e pela Copa do Rei na quarta-feira, com Casillas de fora por três meses e o companheiro de zaga de Varane, Pepe, ainda se recuperando de uma cirurgia no tornozelo.

"Perder Iker (Casillas) poderia desestabilizar o time mas eu não acho que isso vá mudar muita coisa," disse Varane.

(Reportagem de Iain Rogers)