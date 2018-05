Mourinho confirma interesse em Pandev e Luca Toni Preocupado com a possibilidade de perder Samuel Eto''o no início do próximo ano, quando o jogador deve defender a seleção de Camarões na Copa das Nações Africanas, Jose Mourinho está atrás de novos reforços para o ataque da Inter de Milão. E segundo revelou o treinador, duas possíveis contratações podem ser Luca Toni, do Bayern de Munique, e Goran Pandev, da Lazio.