Mourinho decidirá futuro no Real no fim desta temporada

Mourinho voltou a ser questionado sobre o seu futuro nesta sexta, em entrevista coletiva, depois de o diário espanhol AS ter publicado uma reportagem na última quinta, segundo a qual o treinador teria comentado com técnicos de seu filho José Mario que não seguirá no clube merengue na próxima temporada.

A suposta decisão antecipada de Mourinho foi revelada por Manuel Álvarez, presidente do Club Deportivo Canillas, onde joga José Mario. Mourinho, porém, rebateu a declaração do dirigente, a quem acusou de "gostar de aparecer na imprensa", e garantiu não ter ainda decidido se ficará no Real ou deixará o time.

Ao falar sobre o que espera para o seu futuro, Mourinho se esquivou e lembrou estar foca nos próximos objetivos do Real. "Há uma coisa que é melhor para todos: chegar à final da Liga dos Campeões, ganhar do Betis (neste sábado pelo Campeonato Espanhol) e ganhar a Copa do Rei. Isso é o melhor para todo o madridismo. Logo nos sentaremos (com Florentino Perez) e decidiremos".

O comandante português tem um contrato em vigência com o Real por mais três temporadas, em um vínculo previsto para acabar apenas em 2016. Entretanto, existe a possibilidade de o compromisso ser rompido, embora Mourinho tenha garantido nesta sexta-feira que não está infeliz no clube, assim como negou ter problemas de relacionamento com jogadores e dirigentes da equipe.

O treinador ainda confirmou nesta sexta que Mourinho seguirá na reserva do gol do Real Madrid na partida diante do Betis, embora o ídolo merengue esteja em ótima forma para poder atuar. "Casillas estará no banco, joga Diego Lopez, mas ele está em perfeitas condições para jogar. É perfeito para mim e para todos ter dois goleiros como ele e Diego com condições e logo outros dois mais jovens que estão por vir", enfatizou.