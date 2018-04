Mourinho diz esperar retorno de Ibrahimovic ao Manchester só em janeiro

O técnico do Manchester United, José Mourinho, revelou nesta sexta-feira que não conta com Zlatan Ibrahimovic para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador acredita que o atacante sueco só terá condições de jogo novamente em janeiro do próximo ano. Assim, só voltaria às oitavas de final se o time inglês avançar ao mata-mata.

"Eu penso que ele só se tornará um reforço para a equipe na segunda metade da temporada. Geralmente diríamos que só em janeiro, depois do Natal. Mas eu não sei ao certo quando será", declarou Mourinho.

Desta forma, o treinador afirmou que só vai incluir o nome do sueco na lista de inscritos para o começo da Liga dos Campeões porque há lugar vago no elenco - os clubes podem inscrever 25 jogadores.

Mourinho fez esta previsão apenas um dia depois de o jogador assinar novo contrato com o clube de Manchester. Ibrahimovic estendeu seu vínculo por mais um ano.

O jogador perdeu a parte final da temporada passada por causa de uma lesão grave nos ligamentos do joelho direito. Ele perdeu a final da Liga Europa, vencida por seu time, e a Supercopa da Europa, na qual o Manchester foi batido pelo Real Madrid, neste início de temporada europeia.