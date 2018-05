Mourinho diz que Manchester renovará com Ibrahimovic, que pondera: 'É provável'

Mesmo sem muitos gols, o início da passagem de Ibrahimovic pelo Manchester United está agradando o clube. O técnico José Mourinho deixou isto claro nesta quarta-feira, ao não economizar nos elogios ao atacante. O treinador, aliás, foi além e garantiu que o time inglês já definiu que exercerá a opção de renovação automática com o sueco ao fim de seu contrato, no meio do ano que vem.

"Ele está feliz, compromissado e amando sua vida como jogador de futebol no Manchester United", garantiu Mourinho. "Este provavelmente é o último grande desafio de sua carreira no futebol, então é perfeito para ele estar aqui pelos próximos 18 meses e, então, ser o dono da decisão sobre seu futuro."

Ibrahimovic começou marcando quatro gols em suas primeiras quatro partidas no Campeonato Inglês, mas desde então balançou as redes somente mais três vez em 12 jogos por todas as competições. Em diversas oportunidades, Mourinho minimizou os números e explicou que o atacante tem sido importante taticamente para a equipe.

Coincidência ou não, o próprio Ibrahimovic estava escalado para conceder entrevista depois do treinador nesta quarta. E ao ser questionado sobre as palavras de Mourinho, confirmou a felicidade por estar jogando no Manchester, mas ponderou sobre a certeza de uma nova temporada no clube.

"Eu me sinto revigorado, me sinto em forma e se seu seguir me sentindo fisicamente bem como agora, é provável que haja um segundo ano. Mas eu quero ser realista comigo mesmo. Quero ser capaz de atuar como consigo e não perder tempo. Agora, é provável que sim (uma nova temporada), mas ainda preciso discutir", afirmou.