Mourinho diz que Real ainda luta por título espanhol O técnico José Mourinho afirmou neste sábado que o Real Madrid ainda está na briga pelo título do Campeonato Espanhol, apesar da distância para o líder Barcelona. O time catalão pode ampliar provisoriamente a sua vantagem para dez pontos neste sábado se vencer o Atlético de Madrid. Apesar disso, o treinador evita fazer comentários sobre a futura final da Copa do Rei contra o Barcelona e mantém o foco no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões da Europa.