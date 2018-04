Mourinho diz que Real Madrid não luta mais por título espanhol

PARIS - Depois de ter dito, no mês passado, que era "quase impossível" o Real Madrid brigar pelo título desta edição do Campeonato Espanhol, o técnico José Mourinho afirmou, nesta quarta-feira, que o clube madrileno não tem mais chances de lutar pela taça da competição, na qual está 15 pontos atrás do líder Barcelona.

Apesar de ter chance matemática de buscar o título nacional, o comandante prefere que seus jogadores se concentrem principalmente em tentar ganhar a principal competição do futebol europeu pela décima vez na história do clube. "É impossível ganhar a Liga (Espanhola) neste ano. Temos de pensar na Liga dos Campeões e na Copa do Rei", disse o treinador português em entrevista para a emissora de rádio francesa RMC.

Mourinho ainda admitiu que é preciso almejar sem exageros o título da Liga dos Campeões, tendo em vista a forte concorrência de grandes e fortes equipes. Uma delas é o poderoso Manchester United, rival do Real Madrid nas oitavas de final. "É um objetivo para mim (ganhar a Liga dos Campeões), mas acho que você não acho que você deva ser obcecado", disse o português, para em seguida completar: "Os torcedores têm de entender que outros times também podem ganhar a competição. Eles também têm potencial para isso".

Longe de ameaçar a supremacia do Barcelona neste Campeonato Espanhol, o Real Madrid voltará a campo nesta quarta-feira para encarar o Valencia, fora de casa, pela Copa do Rei. Curiosamente, os dois times se enfrentaram também no Estádio Mestalla, no último domingo, onde a equipe madrilenha goleou por 5 a 0 com incríveis cinco gols marcados já no primeiro tempo. O resultado deixou o time de Mourinho com 40 pontos, sete atrás do vice-líder Atlético de Madrid, único que hoje parece estar na briga pelo título com o.