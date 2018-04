Mourinho é suspenso por insultar juiz em jogo da Inter

O juiz do confronto divulgou um comunicado avisando que Mourinho foi punido porque "criticou uma decisão arbitral e por ter proferido fortes insultos ao árbitro" após um lance ocorrido aos 13 minutos do segundo tempo do confronto. Com a punição, o treinador português terá de assistir das tribunas ao jogo desta quarta-feira, contra o Napoli, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

Essa é a terceira vez que Mourinho é expulso em jogos do Campeonato Italiano desde a sua chegada à Inter de Milão. Ele também foi excluído de campo nas partidas contra Sampdoria, em janeiro, e Fiorentina, em março, na edição passada da competição nacional.