Mourinho leva multa por invadir campo em jogo do Campeonato Inglês

LONDRES - A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira que José Mourinho foi multado em 8 mil libras (cerca de R$ 29,6 mil). O técnico foi considerado culpado da acusação de agir com conduta imprópria em partida do Chelsea contra o Aston Villa, no último dia 15 de março.

Neste confronto válido pelo Campeonato Inglês, que terminou com vitória da equipe adversária, por 1 a 0, o treinador se descontrolou após o árbitro do duelo, Chris Foy, expulsar Ramires, deixando o time de Londres com nove jogadores em campo, pois anteriormente o também brasileiro Willian já havia recebido o cartão vermelho.

Mourinho invadiu o campo para protestar contra a decisão do juiz, que também acabou expulsando o comandante. Anteriormente, o treinador também já havia sido expulso em outro jogo do Campeonato Inglês, contra o Cardiff City, em outubro.

Revoltado com a atuação do árbitro Chris Foy, o português disse que "nunca saberá e nunca aceitará" o que aconteceu na partida diante do Aston Villa, assim como negou a acusação da FA de ter agido com conduta imprópria. Entretanto, o técnico acabou sendo multado em julgamento realizado na última quarta, sendo que a punição só foi anunciada oficialmente nesta quinta. Para completar, ele ainda foi advertido pela entidade sobre a conduta a ser adotada na continuidade do seu trabalho.