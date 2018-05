Mourinho leva um jogo de suspensão por chutar garrafa d'água

O técnico José Mourinho não vai poder comandar o Manchester United na partida contra o West Ham, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Horas antes da partida, o treinador do clube de Manchester foi punido com um jogo de suspensão pela federação inglesa de futebol, conhecida pela sigla FA.

No domingo passado, quando esses dois times se encontraram também em Old Trafford, mas pelo Campeonato Inglês, Mourinho voltou a dar seu show. Após lance que Pogba se atirou no chão e o árbitro não marcou falta, o treinador se revoltou, deu um soco no ar e um chute forte em uma garrafa. O juiz não gostou da atitude e expulsou Mourinho.

Ele foi inicialmente denunciado pela FA, que nesta quarta-feira definiu a suspensão, por conduta imprópria, já aceita pelo técnico. É o segundo gancho que ele pega desde que chegou ao Manchester, em agosto. Na primeira vez, insultou os árbitros no intervalo de um jogo contra o Burnley, também em Old Trafford. Na ocasião, levou um jogo de suspensão.