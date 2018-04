Mourinho libera alguns medalhões e escalará time misto O clima de melancolia do Real Madrid na despedida da temporada 2012/2013 ganhou novos contornos nesta sexta-feira. Em seu último jogo no comando da equipe, o técnico José Mourinho decidiu antecipar as férias para alguns de seus principais jogadores na lista de apenas 17 nomes para enfrentar o Osasuna, neste sábado, no Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo, por exemplo, está fora.