Mourinho 'namora' vaga na seleção da Inglaterra

O ex-técnico do Chelsea, José Mourinho, colocou-se à disposição da Associação de Futebol da Inglaterra (FA) para ser chamado a conversar sobre o cargo de técnico da seleção de futebol do país, que está vago, informou a imprensa britânica. O treinador português deixou o Chelsea em setembro após três anos de sucesso no clube londrino. "Vocês terão que falar com a FA para ver se eles estão interessados em me oferecer o cargo", disse Mourinho ao jornal Sun desta quarta-feira. "Não posso dizer o que acho até que eles digam que estão interessados. Digam a FA para vir me contatar. Vamos ter que esperar e ver, mas eu não descarto nada." Mourinho conquistou dois títulos ingleses, duas Copas da Liga e uma FA Cup desde que chegou ao Chelsea em 2004, pouco após ter levado o Porto ao título da Liga dos Campeões. A Inglaterra está sem técnico após a demissão de Steve McClaren na semana passada, depois da derrota por 3 x 2 em casa para a Croácia, que custou ao time a não classificação para a Eurocopa de 2008. O italiano Fabio Capello, Martin O'Neill, do Aston Villa, e Harry Redknapp, do Portsmouth, são outros concorrentes ao cargo, apesar de O'Neill ter negado seu interesse.