Mourinho quer sul-africano McCarthy no Chelsea

O técnico português José Mourinho, do Chelsea, gostaria de ter como reforço o atacante sul-africano Benni McCarthy, do Blackburn Rovers, com quem trabalhou no Porto na conquista da Liga dos Campeões de 2004. Mourinho afirmou que McCarthy é o "tipo de atacante que todo treinador quer ter" e admitiu que ele não era uma exceção, segundo a imprensa britânica. O técnico disse que tinha trabalhado "com sucesso" com o atacante em Portugal, por isso vê com bons olhos a possibilidade de contar novamente com McCarthy, que, segundo ele, teve uma "primeira temporada muito boa na Inglaterra". No entanto, Mourinho sabe que McCarthy tem um contrato com o atual clube, que não está disposto a cedê-lo. "Poderia dizer que ele [McCarthy] quer jogar comigo de novo porque tivemos um bom relacionamento. Mas o Blackburn disse que ele não está à venda, e isso deve ser respeitado", afirmou Mourinho. Benni McCarthy chegou ao Blackburn Rovers no segundo semestre de 2006 por uma quantia inferior a 3 milhões de euros (cerca de R$ 7,6 milhôes).