Mourinho renova por mais cinco anos Mesmo eliminado na semifinal da Liga dos Campeões pelo Liverpool, o treinador português José Mourinho continua em alta com a direção do Chelsea. Nesta quarta-feira, o técnico renovou seu contrato por mais três anos, que passará a valer a partir de 2007 quando o atual compromisso de dois anos acabar. ?Meu coração está com o Chelsea e com esse fantástico grupo de jogadores que tenho em mãos. Eles fizeram um belo trabalho nesta temporada?, disse Mourinho, referindo-se aos títulos do Campeonato Inglês - com três rodadas de antecipação - e da Copa da Liga Inglesa.