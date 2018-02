Mourinho se excluiu da vaga de técnico da Inglaterra

O português José Mourinho descartou nesta segunda-feira assumir o comando técnico da seleção da Inglaterra. Ele emitiu um comunicado confirmando os contatos com dirigentes da Football Association (FA), onde pede que não citem mais seu nome como candidato ao cargo do time, que está em crise após a eliminação nas Eliminatórias para a Eurocopa. "Meu representantes tiveram contatos com a FA e depois disso tive conversas com Brian Barwick e Trevor Brooking, com quem troquei idéias interessantes. Após isso e refletir bastante sobre a situação, decidi me excluir da possibilidade de assumir a Inglaterra, pesando o fato de eu considerar o trabalho maravilhoso", diz o comunicado. Com a exclusão de Mourinho da disputa, os italianos Fabio Capello (ex-Milan e Real Madrid, entre outros) e Marcello Lippi (campeão mundial com a Itália em 2006) se tornam os favoritos para o cargo. Também está sendo cogitado como Martin O'Neill, do Aston Villa.