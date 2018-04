Mourinho seria a primeira opção de Maradona para treinar o Boca

MADRI - Diego Armando Maradona revelou que, se fosse presidente do Boca Juniors, optaria pelo português José Mourinho, hoje no Real Madrid, como treinador da equipe argentina, antes de pensa no nome de Pep Guardiola, comandante do Barcelona.

"Contrataria primeiro Mourinho, principalmente pela experiência dele", justificou Maradona na primeira parte de uma entrevista publicada nesta quinta-feira pelo jornal esportivo espanhol Marca.

"Considero, no entanto, que Pep é um cara que parece ser tocado por uma varinha mágica e, além disso, que ninguém confunda, é um trabalhador nato", acrescenta Maradona, que em sua trajetória como jogador defendeu o Barcelona entre 1982 e 1984.

Maradona diz que a diferença entre Mourinho e Pep na briga que suas equipes mantêm por títulos nesta temporada é "o tempo que cada um teve para construir seu projeto".

"Se Mourinho tivesse o tempo que teve Guardiola, talvez a situação estivesse mais igualitária", relata o ex-técnico da seleção argentina, que acrescenta que o técnico português "ainda está armando sua equipe".