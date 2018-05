Mourinho: técnicos do Italiano se preocupam mais em sobreviver

"Depois de um terço do campeonato italiano, nove técnicos perderam o emprego, quem é o treinador que quer inovar?" disse Mourinho ao semanal Expresso.

"O técnico da série A não quer inovar, quer sobreviver."

O ex-treinador do Chelsea e do Porto, que na segunda-feira disse que provavelmente voltará à Inglaterra no futuro, afirmou que as condições eram melhores no campeonato inglês.

Mourinho citou Alex Ferguson do Manchester United, Arsene Wenger do Arsenal e Rafa Benítez do Liverpool como treinadores que tiveram tempo de inovar e desenvolver suas táticas.

"Na Inglaterra os treinadores vão além do seu primeiro contrato, mesmo depois do segundo e do terceiro continuam desenvolvendo seu trabalho", disse ele.

"A Itália é muito mais baseada em resultados. Quem vence continua, que não vence cai fora".

O português disse que o mesmo ocorre em grandes clubes espanhóis como o Real Madrid, Valência e Atlético de Madrid, apesar de o Barcelona ser uma exceção.

A Inter de Milão, líder do campeonato italiano, enfrentará o Chelsea, primeiro no campeonato inglês, nas oitava de final da Liga dos Campeões em fevereiro.

