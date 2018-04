O incidente com Andrea Ramazzotti, do jornal esportivo Corriere dello Sport, ocorreu após o empate da Inter de Milão com o Atalanta por 1 a 1, no mês passado.

A federação informou que Mourinho deverá responder por usar uma "linguagem insultuosa" e por agarrar o antebraço do jornalista. A Inter de Milão também foi notificada e vai participar da audiência.