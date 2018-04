Mourinho vê time do Real com 'motivação e ambição' O Real Madrid chegou à sua nona vitória consecutiva no Campeonato Espanhol ao golear o Atlético de Madrid por 4 a 1, no último sábado, no Santiago Bernabéu. Com o resultado positivo, além da derrota do rival Barcelona para o Getafe, a equipe disparou na liderança da competição, com 34 pontos, seis a mais do que o Barça. Mas, mesmo com a boa vantagem, o técnico José Mourinho garantiu que não haverá relaxamento e que seus jogadores terão "motivação e ambição" até o final.