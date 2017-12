Movido por 180 milhões, diz ônibus do Brasil na Copa O ônibus personalizado que a seleção brasileira irá utilizar na Copa do Mundo da Alemanha terá decorado na lateral a frase "veículo movido por 180 milhões de corações brasileiros", informou nesta sexta-feira os organizadores da competição. A inscrição lembra o jargão utilizado em uma música composta para o Mundial do México-1970, no qual dizia "90 milhões em ação pra frente Brasil, salve a seleção". As frases dos veículos, uma para cada seleção, foram selecionadas em um concurso que contou com a participação de torcedores de todo o mundo. No início de maio, o Comitê Organizador da competição informou que as 32 seleções que participarão do evento serão transportadas em ônibus personalizados. Os veículos, oferecidos pela sul-coreana Hyundai, terão as cores e os desenhos das bandeiras dos respectivos países. Por medida de segurança, o único país que não terá nenhuma identificação será o dos Estados Unidos. Cada veículo tem capacidade para 44 pessoas. Eles estão equipados com cozinha, televisões, DVD e internet. Além dos ônibus, a Hyundai disponibilizou mil carros para transportar os membros das seleções, os juízes, os dirigentes da Fifa, funcionários do Comitê Organizador e convidados ilustres. Confira o que estará escrito em cada ônibus: Alemanha: "Somos o futebol" Angola: "Pra frente Angola, nossa seleção é nosso povo" Arábia Saudita: "Nada pode parar os Falcões Verdes" Argentina: "Fiquem de pé, a Argentina está passando" Austrália: "Os ´Socceroos´ da Austrália, rumo à glória" BRASIL: "Veículo movido por 180 milhões de corações brasileiros" Costa do Marfim: "Força Elefantes! Vamos vencer a Copa do Mundo com o futebol elegante" Costa Rica: "Nosso Exército é a seleção, nossa arma é a bola, vamos todos ao Mundial para dar alma e coração" Croácia: "À Copa com fogo no coração" Equador: "O Equador é minha vida, o futebol minha paixão, e a Copa, minha meta" Espanha: "Espanha. Um país, uma esperança" França: "Liberdade, igualdade, Jules Rimet" Gana: "Pra frente Estrelas Negras, as estrelas de nosso mundo" Holanda: "Os ´Oranje´ rumo ao ouro" Inglaterra: "Uma nação, um troféu, 11 leões" Irã: "Estrelas da Pérsia" Itália: "Orgulho azul, Itália no coração" Japão: "Mostrem seu espírito samurai!" México: "Paixão asteca que corre o mundo" Paraguai: "Do coração da América! Esta é a garra guarani" Polônia: "Branco e vermelho, perigoso e valente" Portugal: "Na janela uma bandeira, no campo uma nação inteira, Força Portugal! República Tcheca: "Fé e a força de um leão, pela vitória e por nossa torcida" Coréia do Sul: "Lenda eterna, Coréia unida" Sérvia e Montenegro: "Por amor ao futebol" Suécia: "Força! Mostrem sua garra! Vamos! Estamos todos contigo!" Suíça: "2006, é a hora da Suíça" Togo: "Paixão pela vitória e sede de vencer" Trinidad e Tobago: "Já estão aqui os Guerreiros Soca, o espírito de luta do Caribe" Tunísia: "As Águias de Cartago! Voam mais alto e com mais força do que nunca" Ucrânia: "Com nosso apoio, a Ucrânia chegará à vitória!"