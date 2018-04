Movimentação normal na região do Estádio do Morumbi

O trânsito na região do Estádio do Morumbi segue seu fluxo normal na tarde desta quarta-feira, apesar da expectativa para o jogo entre Brasil e Uruguai, marcado para às 21h45, e válido pelas Eliminatórias à Copa de 2010. Veja também: Seleção teme pressão da torcida paulista contra o Uruguai Transportes e segurança são intensificados para jogo do Brasil Fiscalização fecha estacionamentos na região do Morumbi Classificação Calendário / Resultados O fluxo de veículos deve ser intenso a partir das 17h30, principalmente nas vias que dão acesso ao Morumbi, como a Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, e ainda as avenidas Giovanni Gronchi, Morumbi, Jorge João Saad, Professor Francisco Morato e Tajurás, além da rua Padre Lebret e as pontes Morumbi, Roberto Zucollo e Eusébio Matoso. A Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) já interditou locais estratégicos para forçar um corredor para a movimentação dos torcedores, evitando, assim, problemas com o trânsito. Em jogos no Morumbi, é comum torcedores ocuparem de uma a duas faixas das principais avenidas que contornam o Morumbi, dificultando o acesso dos veículos aos bolsões de estacionamento.