Movimentação tranqüila no Morumbi A pouco menos de duas horas do início do confronto entre Corinthians e Ponte Preta, a movimentação do lado de fora do Estádio do Morumbi é tranqüila, algo incomum em dia de grandes jogos. A Polícia Militar destacou um efetivo de 350 homens para garantir a segurança dos torcedores, mas até agora nenhum incidente foi registrado. Enquanto isso, o ônibus com a delegação do Corinthians acaba de sair do Hotel Transamérica, na Zona Sul de São Paulo, rumo ao Morumbi. Um ônibus com dirigentes e vários outros com torcedores acompanham o Mosqueteiro IV.