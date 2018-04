Moyes assina por seis anos e substitui Ferguson no Manchester United

LONDRES - Durou pouco mais de 24 horas a incerteza da torcida sobre o futuro treinador do Manchester United. Nesta quinta-feira, horas depois de rescindir seu contrato com o Everton, David Moyes foi anunciado como novo técnico da equipe. Ele assinou vínculo por seis temporadas e terá a difícil tarefa de substituir Alex Ferguson, que ficou 27 anos no clube e marcou época no futebol mundial.

O novo treinador assumirá o comando do Manchester United ao fim da atual temporada. Ele foi indicado pelo próprio Alex Ferguson, que anunciou sua aposentadoria na última quarta e viu em Moyes o candidato certo para substitui-lo na tarefa de manter o clube como um dos maiores vencedores do futebol mundial.

"Quando discutimos os candidatos em que víamos os atributos certos, unanimemente concordamos em David Moyes. David é um homem com grande integridade, com grande ética. Admiro seu trabalho há muito tempo e chegamos a conversar com ele para que fosse meu assistente em 1998. Ele era jovem, no início de carreira, e desde então fez um trabalho magnífico no Everton. Não há dúvidas que ele tenha qualidade para ser o técnico deste clube", elogiou Ferguson.

Apesar das palavras de Ferguson, Moyes chega ao Manchester United sem nunca ter conquistado um título como treinador. Ex-jogador do Celtic, o escocês começou a carreira como técnico no fim da década de 90, no pequeno Preston North End, e chegou ao Everton na temporada 2001/2002.

Em mais de dez anos de Everton, teve como principal mérito fazer o time de Liverpool passar a brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Inglês. No Manchester United ele reencontrará com Wayne Rooney, com que teve atritos em 2004, quando o atacante decidiu deixar o Everton e aceitar proposta milionária para ir justamente para Old Trafford.

Com o contrato de seis anos, o Manchester demonstra que aposta em uma nova era com Moyes no comando. "Estou muito feliz que David tenha aceitado guiar o Manchester no futuro. Ele tem impressionado como técnico por muitos anos e acreditamos fortemente que ele é capaz de assumir do ponto em que Alex (Ferguson) deixou, continuando a tradição do clube de jogar um futebol empolgante, com grandes jogadores" disse o presidente Joel Glazer.

Se nunca conquistou nenhum título, Moyes substituirá o técnico mais vencedor da história do futebol inglês. Nos 27 anos de Manchester United, Ferguson acumulou um total de 38 títulos durante, entre eles 13 do Campeonato Inglês, dois da Liga dos Campeões da Europa e cinco da Copa da Inglaterra. O lendário treinador continuará ligado ao time como diretor e embaixador.