Mozer entre o esporte e frutos do mar José Carlos Nepomuceno Mozer divide o seu tempo em Lisboa entre o canal Esporte TV e o restaurante de frutos do mar Pata Negra. Na televisão, comenta jogos da Liga Portuguesa e das principais competições européias. O restaurante é de sua propriedade. O ex-zagueiro de Flamengo, Seleção Brasileira e grandes clubes europeus, vive há 15 anos em Portugal, e escolheu a capital portuguesa para morar depois de ter encerrado a carreira em 1996, no Kashima Antlers, do Japão, já ganhou até um forte sotaque lusitano. Leia mais no Jornal da Tarde