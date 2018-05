MP denuncia 14 pessoas por tumulto em estádio em Curitiba

O Ministério Público do Paraná protocolou na noite de segunda-feira denúncia criminal contra 14 pessoas acusadas de participarem do tumulto no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, após o jogo entre Coritiba e Fluminense, no dia 6. A informação só foi divulgada nesta quarta-feira.

Todos foram denunciados por lesão corporal de natureza grave, seis por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e nove por invasão de campo e lesão corporal de natureza leve.

Dos seis acusados de tentativa de homicídio, três já estavam presos e tiveram pedido para conversão de prisão temporária em cautelar. Para os outros três que estão em liberdade, foi pedida a prisão preventiva. Um deles já tinha sido preso na manhã desta quarta-feira. Os outros dois ainda são procurados.

A confusão aconteceu ao fim do jogo que marcou o rebaixamento do Coritiba para a Série B do Campeonato Brasileiro. Torcedores invadiram o campo, promoveram quebra-quebra no estádio e entraram em confronto com policiais que faziam a segurança da partida. Os jogadores do Fluminense também foram alvo, mas conseguiram escapar da confusão.