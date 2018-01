MP denuncia Federação Mineira Quase dois anos depois de terem sido instaladas no Congresso Nacional, começam a surgir os primeiros desdobramentos práticos em relação às investigações das CPI?s do Futebol na Câmara e no Senado. A Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público de Minas Gerais deu entrada nesta sexta-feira, na 4ª Vara Criminal de Belo Horizonte, com uma ação criminal contra o presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF), Elmer Guilherme Ferreira, e outras 11 pessoas, sendo que dez delas são funcionários, ex-funcionários e conselheiros da entidade. Todos estão sendo acusados de formação de quadrilha, apropriação indébita e falsificação de documentos. Na denúncia, os promotores pediram ainda a prisão preventiva do presidente da FMF, de seu irmão, o secretário-geral, José Guilherme Ferreira, e do Tesoureiro da entidade, Paulo Alves Assis. Segundo o promotor Fernando Antônio Nogueira Galvão, um dos autores da ação criminal, o pedido de prisão tem por objetivo interromper a continuidade das práticas criminosas. A denúncia será analisada pelo juiz Walter Luiz de Melo. "Solicitamos que ele fosse rápido na análise para evitar a continuidade do desvio de dinheiro", afirmou Galvão, que se baseou nas investigações realizadas pela CPI do Senado. Ele acredita que o montante desviado pelos dirigentes nos últimos anos chega a R$ 4 milhões. Outras oito pessoas foram denunciadas: Flávio Luiz Reis Pereira, ex-diretor-financeiro da FMF; Wagner Luiz Soares, contador da entidade; o advogado Marcos Perrela e cinco conselheiros fiscais da federação - Roberto Moterani, Edmundo Octávio Mourão, Humberto Saldanha Bottino, Aparecido Fonseca e Joaquim Lopes Ribeiro. O Ministério Público de Minas solicitou à Justiça ainda o "afastamento cautelar" dos dirigentes e que eles sejam impedidos de praticar atos de gestão financeira. De acordo com Galvão, a prisão preventiva foi pedida para apenas três dos acusados porque seriam eles os agentes dos desvios de recursos. Denúncia - Segundo o assessor de imprensa da FMF, Flávio Júnior, até o final da tarde desta sexta-feira, a entidade ainda não havia sido comunicada oficialmente sobre a denúncia. "A gente está tomando conhecimento sobre isso através da imprensa?, disse o assessor, afirmando que nenhum dirigente iria se pronunciar sobre o assunto. Ele informou ainda que Elmer Guilherme sofreu recentemente uma intervenção cardíaca e está de licença médica. Entre as principais irregularidades comprovadas pelos promotores e apontadas na denúncia criminal estão a falta de comprovação de registros contábeis da entidade e gastos irregulares para fins particulares dos dirigentes. Outra irregularidade constatada na denúncia do MP refere-se à compra de uma fazenda pela entidade no Mato Grosso. Segundo os promotores, a compra e o pagamento da propriedade não constam nos livros contábeis da FMF e ficou comprovado que a propriedade não existe na área mencionada na escritura. Durante a CPI, ficou constatado práticas de nepotismo, já que 13 parentes do presidente trabalhavam na federação.