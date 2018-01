MP do Futebol deve ser votada na 4ª As alterações da Medida Provisória 79, que regula a atuação dos clubes e jogadores de futebol, foram discutidas nesta terça-feira entre deputados e o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz. A versão final da proposta deve ser apresentada amanhã para votação na Câmara dos Deputados. Embora houvesse pressão dos clubes, ficou decidido que o passe do jogador não voltará a existir. Mas uma compensação para as agremiações que formarem atletas foi garantida: eles terão direito a ficar com o jogador por cinco anos. E, se houver interesse, terão preferência no momento da primeira renegociação. Ao contrário do que havia sido inicialmente proposto, os clubes não vão precisar se transformar em empresas. Mas terão de apresentar balanços até abril de cada ano, a exemplo do que ocorre com as sociedades anônimas. "Eles terão de estar em dia para poder receber empréstimos de organizações públicas", afirmou o deputado Gilmar Machado (PT-MG), que participou do encontro desta terça-feira. Pela proposta, dirigentes que não publicarem o balanço ou cometerem qualquer irregularidade poderão ser afastados do cargo e se tornar inelegíveis por um período de até 10 anos. Segundo Gilmar Machado, a proposta exige informações claras no balanço, nas áreas fiscal, trabalhista e previdenciária. A proposta também prevê algumas regras para jogadores. O direito a imagem, por exemplo, tem de respeitar uma porcentagem do salário. Esse porcentual muda de acordo com a faixa salarial e pode variar entre 20% e 50%. A proposta estabelece, ainda, que jogadores menores não podem ser vendidos ao exterior sem autorização prévia dos pais. O projeto deverá ser apresentado nesta quarta-feira pelo relator Gervásio Silva (PFL-SC). Mas, segundo Gilmar Machado, não está garantida a votação na Câmara. "Isso vai depender do acordo entre líderes", disse. Para ele, a versão discutida hoje, se aprovada, pode ajudar a moralizar o futebol.