MP do Futebol é retirada da pauta A Medida Provisória 79/02, que fixa uma série de regras para atuação de clubes de futebol, foi retirada da pauta, nesta quarta-feira, na Câmara dos Deputados. A decisão foi feita pelo Plenário, que votou requerimento suspendendo a análise da MP. Entre as medidas propostas, a MP estabelece que clubes têm de publicar balanço até abril. O projeto também propõe clubes formadores tenham direito de ficar com jogador por um período de cinco anos. Detalhes do projeto foram discutidos entre deputados e o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, na terça-feira.