MP do Futebol: publicação indefinida Continua indefinida a data de publicação da nova Lei que pretende mudar a estrutura e a fiscalização de clubes e federações no futebol brasileiro. O Ministério do Esporte e Turismo não confirma se a Lei, proposta pela CPI do Futebol no Senado, será divulgada nesta terça-feira. Existe a possibilidade de que só seja anunciada em fevereiro, quando acaba o recesso parlamentar. Segundo o texto original, que pode sofrer algumas modificações, clubes e federações serão mais fiscalizados e será criada uma brecha para eventual intervenção. A Lei diz que qualquer grupo de associados com representação maior do que 10% na última assembléia geral pode ter acesso aos documentos da associação a que pertence (clube ou federação). A partir daí, pode ser pedida ao Ministério Público a investigação nos clubes. O MP poderá pedir para a Justiça o afastamento de dirigentes e a indicação de interventores por tempo determinado. A medida é a que mais altera a estrutura do futebol brasileiro. Até hoje, o governo ficava de mãos atadas quando eram descobertas irregularidades em clubes e federações. O caso principal é de Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Após investigação, o relatório final da CPI pediu indiciamento de 13 dirigentes por crimes como apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Mas mesmo com as descobertas não existem brechas para afastar o dirigente do comando da entidade. A única forma seria uma assembléia geral, com votos dos presidentes de federações, mas a maioria deles é de aliados a Teixeira. A nova Lei prevê que dirigentes passarão a ser responsabilizados criminalmente por irregularidades cometidas na administração de clubes e federações. Outro capítulo regulamenta a profissão de agente esportivo, que substituirá o atual empresário de futebol, estabelecendo obrigações e punições.