MP pede condenação de Zequinha Barbosa O ministério Público de Mato Grosso do Sul pediu hoje ao Poder Judiciário a condenação do ex-campeão mundial de atletismo, Zequinha Barbosa. Ele é acusado juntamente com o ex-assessor Luís Carlos da Anunciação, de terem abusado e explorado sexualmente uma menor de 14 anos e outra de 15 anos, em um motel de campo Grande. Ambos foram ouvidos em audiência na 2ª Vara Criminal desta Capital, no início deste ano e somente Anunciação admitiu a culpa. Segundo o pedido da promotora de Infância e Adolescência, Ariadne Perondi, existem provas suficientes para a decisão, entre elas fotografias, resultados de investigações sobre as vítimas e suas denúncias, além de testemunhas. Os três proprietários dos motéis frequentados pelas meninas, também devem ser condenados. Os advogados dos acusados têm três dias para entregar as considerações finais ao juiz Luiz Carlos Athayde, encarregado do caso. A sentença deverá sair no início do próximo mês, conforme expectativa dos defensores. Sobre Anunciação, a defesa sustenta que seu cliente não corrompeu uma das menores, porque a denunciante atuava como "profissional do sexo", o que poderá amenizar o peso de uma provável pena. Zequinha continua afirmando não ter tido o menor contato com as garotas, que pudesse incriminá-lo no processo, atualmente com mais de 700 páginas. O ex-atleta é acusado por estupro, seu ex-assessor por produção de material pornográfico com fotos de adolescentes e os empresários por facilitação da exploração sexual de menores.