MP pronto para denunciar São Caetano O inquérito sobre a morte de Serginho está concluído. O cardiologista Antônio Carlos Lopes, professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), entregou seu parecer ao 5º Tribunal do Júri da Capital, depois de analisar por uma semana os exames feitos pelo zagueiro do São Caetano ao longo de 2004, bem como sobre o laudo de necropsia. As conclusões da Unifesp são sigilosas, mas confirmam que o atleta não poderia ter continuado a prática esportiva. Diante disse, o promotor encarregado do caso, Rogério Leão Zagallo, vai deflagrar denúncia por homicídio doloso contra o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, e o médico do clube, Paulo Forte. O parecer da Unifesp era a peça que faltava para a conclusão do inquérito. O delegado do 34º DP, Guaracy Moreira Filho, conclui a primeira fase da investigação recomendando o indiciamento. Zagallo, desde a primeira análise sobre o caso, também estava convencido de que Nairo e Forte sabiam do risco, portanto têm responsabilidade sobre a morte. "Recebi os exames pouco após o Natal e, junto com meus assistentes, conclui o parecer, que é sigiloso. Entreguei pessoalmente o envelope lacrado ao tribunal", diz Lopes. Segundo a Rede Globo, o parecer afirma que Serginho não poderia praticar nenhum esporte, nem mesmo por lazer, e que, dependendo da evolução do quadro, teria de ser submetido a um transplante de coração. A Globo diz ainda que o Ministério Público pode denunciar Nairo e Forte por crime hediondo, cuja pena vai de 12 a 30 anos de reclusão. Nairo já foi suspenso de suas atividades por dois anos, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Forte pegou quatro anos de afastamento.