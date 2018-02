MP quer ressarcirmento de torcedores O Ministério Público de São Paulo entrou nesta quinta-feira com um inquérito civil e quer que os torcedores sejam indenizados pelos jogos que tiveram resultados manipulados nos Campeonatos Paulista e Brasileiro pelos árbitros Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon. O pedido se baseia no Estatuto do Torcedor e no Código de Defesa do Consumidor e depende da indicação das partidas que serão feitas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Paulista de Futebol (FPF). Leia mais na revista eletrônica Consultor Jurídico.