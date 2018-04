MP recorre contra absolvição no caso da Fonte Nova

De acordo com o promotor, a justificativa do juiz José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira para absolver os acusados - falta de provas contra os denunciados - não faz sentido. "Há diversos laudos que comprovam a ligação entre a falta de manutenção do espaço, de responsabilidade dos acusados, e a tragédia", alegou o promotor. "Estamos pedindo uma melhor análise dos documentos."

A tragédia da Fonte Nova aconteceu em 25 de novembro de 2007, durante um jogo entre Bahia e Vila Nova pela Série C do Campeonato Brasileiro. Havia 60.007 pessoas no estádio comemorando o resultado da partida - 0 a 0 -, que classificava o Bahia para a Série B do ano seguinte -, quando um trecho do anel superior da arquibancada ruiu, causando a morte de sete pessoas.