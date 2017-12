MSI atinge metas traçadas para 2005 A MSI festeja o sucesso do Corinthians e os números obtidos por ela no primeiro ano de parceria com o clube do Parque São Jorge. Principalmente depois da classificação do time para a Copa Libertadores de 2006, assegurada matematicamente no domingo. As metas traçadas pelos investidores num curto prazo eram quatro. A primeira era a conquista de uma vaga para a Libertadores, importante para o projeto de internacionalização do clube. A segunda: o aumento do valor de patrocínio da camisa, que passou de US$ 2,2 milhões por ano pagos pela Pepsi para US$ 6,1 milhões/ano, da Samsung. O terceiro objetivo era referente à bilheteria. O aumento do público e da renda foi até acima do esperado. Em 2004, a média de torcedores por jogo do Corinthians foi de 12.465 pagantes. Em 2005, quase dobrou ? 24.776. A média da arrecadação saltou de R$ 186.622,30 para R$ 331.604,47. O quarto item considerado pelo grupo de investidores estava relacionado às finanças. A MSI planejava equilibrar as despesas e as receitas mensais (trabalhar no azul) a partir do segundo ano de parceria com o Corinthians. Mas conseguiu alcançar o equilíbrio já no primeiro. Com o dinheiro do patrocínio, da televisão, da bilheteria, entre outras receitas, a empresa é capaz de pagar todas as contas. Os gastos mais significativos são do futebol profissional, cuja folha gira em torno de R$ 4 milhões por mês.