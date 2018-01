MSI busca reforços para o gol e a zaga Um atacante deixou de ser prioridade para a MSI e o Corinthians. A contratação de um jogador para o setor não saiu da pauta, mas como o time tem o ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro - 34 gols em 15 jogos -, apesar de não ter um grande artilheiro (Tevez, o jogador que mais marcou, tem apenas cinco gols), a preocupação maior passou a ser a defesa. A explicação é simples: os 29 gols sofridos até agora. Assim, Kia Joorabchian procura um zagueiro experiente e também um goleiro, embora com a boa fase do time o interesse por reforços para o setor não seja admitido abertamente. Como os jogadores devem vir do exterior - recentemente, o Corinthians tentou contratar o goleiro Roger, do São Paulo, mas não houve acordo -, a intenção é negociar com calma. Comenta-se, porém, que Fábio Luciano, atualmente no futebol da Turquia, interessa à MSI. O reforço para o ataque também virá - se vier - da Europa. Vágner Love já não é mais questão de honra, embora vá ser bem recebido no Corinthians se conseguir convencer os dirigentes do CSKA a negociá-lo com a MSI. Um jogador de ataque que poderá ser oferecido a Kia Joorabchian é Nilmar, revelado pelo Internacional. O atacante está no Olympique de Lyon, da França, mas não vem sendo aproveitado. O problema é que o rápido e habilidoso Nilmar não é um homem de área, como é Love, por exemplo.