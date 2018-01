MSI continua atrás de Ricardinho Nesta quarta-feira, o dia foi agitado no Corinthians. Surgiram informações de que Ricardinho teria aceitado oferta milionária da MSI para voltar ao clube e só esperaria terminar seu contrato com o Santos, dia 31, para acertar. Ricardinho estaria descontente com o salário combinado pela diretoria santista com o goleiro Fábio Costa ? algo bem além do oferecido a ele para continuar. O negócio, no entanto, não é certo, já que com a chegada de ?Luxa?, Ricardinho passou a ser chave no sistema. Lopes está atento às coisas e fala diariamente com o diretor da MSI, Paulo Angioni, de quem espera notícias em relação a reforços. Falou ao celular, do seu carro, ?num trânsito infernal na Lagoa Rodrigo de Freitas?. O técnico recusou-se a falar do acerto do meia Ricardinho com o Corinthians. Seria um belo troco no Santos pela contratação de Fábio Costa. A MSI não economizaria dólares de seus investidores para ter o atleta da Seleção. ?Não gosto de comentar sobre contratações que ainda não ocorreram. Estamos aguardando?, disse Lopes. Ricardinho passa férias em Minas Gerais, com a família. Entregou as negociações do seu novo contrato ao procurador Marcel Figer. O atleta estaria disposto a fazer parte da empreitada corintiana atrás de sua primeira Libertadores da América e deve dizer sim em 24 horas. Pela proximidade da Copa do Mundo da Alemanha, só não queria agora voltar a atuar no Exterior.