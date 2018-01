MSI de olho no garoto Jean de 9 anos A nova aposta da MSI é um garoto de 9 anos. Jean Carlos Chera, revelado pelo Adap, de Campo Mourão, no Paraná, está sendo contratado pela parceira do Corinthians para jogar nas categorias de base do Parque São Jorge. Na quinta-feira, o presidente do clube paranaense, Adílson Batista Prado, esteve no CT de Itaquera, visitando as instalações do novo clube de Jean Carlos. Kia descobriu Jean Carlos no domingo passado, quando participava do programa Terceiro Tempo, da TV Record. O iraniano ficou encantado com as qualidades do garoto, mostradas numa matéria feita em Campo Mourão. "Isso apenas prova que o futebol brasileiro é pródigo na revelação de talentos. Só precisamos criar mecanismos para que esses talentos não deixem o País", sintetizou o presidente da MSI. Ao deixar os estúdios da emissora, Kia pediu que seus assessores entrassem em contato com os responsáveis pelo garoto. Descobriu que a Adap e seu presidente são os responsáveis pela administração da carreira de Jean. No site do clube paranaense consta a informação de que o Manchester United, da Inglaterra, se interessou pelo menino. A MSI e o próprio Corinthians ainda não anunciaram oficialmente a contratação porque se trata de um caso inédito. Nos bastidores do Parque São Jorge, porém, o negócio é dado como certo. A questão, agora, está nas mãos dos advogados da MSI, que estudam o caso, já que a Lei Pelé não tem uma regulamentação definida para garotos menores de 16 anos. Segundo o Manual do Direito Esportivo e Aspectos Previdenciários, ?é vedado aos menores até a idade de 16 anos completos exercerem a prática do profissionalismo (decreto nº 2.574/98, artigo 47, inciso III). Além do Corinthians, o Santos também chegou a se interessar por Jean Carlos. O pai do jogador, Celso Chera, entregou na Vila Belmiro uma fita de vídeo com as imagens de Jean. Lima, técnico das categorias de base, gostou do que viu e recomendou a sua contratação. O problema é que a família não queria se separar do menino, que teria de morar nos alojamentos do clube. Nas negociações com o Corinthians, Kia Joorabchian se propôs a conseguir uma casa para toda a família de Jean Carlos e emprego para os pais do garoto. Com Adílson Batista Prado também não foi difícil negociar, já que o presidente do Adap tem outros três jogadores cedidos ao Corinthians.