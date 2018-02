MSI diz que visita de auditor é rotina O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, espera que o russo Vladimir Voronoss, consultor da MSI que está em São Paulo desde quarta-feira, torne-se seu aliado na disputa com Kia Joorabchian pelos destinos do clube. A estratégia da direção corintiana, agora, é tentar provar que Kia Joorabchian não estaria empregando bem o dinheiro. Mas o Conselho da MSI Group Limited, na Europa, divulgou nota afirmando que não tem dúvidas sobre o trabalho realizado no Corinthians. Para a MSI, a visita de Vladimir Voronoss é vista como de rotina, já que outros representantes dos investidores estiveram no Brasil algumas vezes desde que a parceria foi estabelecida. A MSI, até o final do ano, deverá aplicar cerca de US$ 100 milhões no Corinthians, incluindo contratações dos jogadores mais importantes. Alguns dirigentes corintianos defendem que, com esse dinheiro, o time poderia estar em situação ainda melhor no Campeonato Brasileiro. A diretoria do Corinthians gostaria de ver o consultor russo Vladimir Voronoss, ligado ao mercado de comunicações, área na qual a MSI tem interesses, permanecer mais tempo em São Paulo, onde poderia dividir algumas funções com Kia Joorabchian. O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, passou cerca de três semanas na Europa buscando criar com os investidores uma nova relação de forças com a MSI. Mas não se sabe se Vladimir Voronoss ficará mais tempo no Brasil. A questão da compra do jogador Tevez, até hoje, continua provocando discussão. Mas, a princípio, os números apresentados oficialmente na época continuam prevalecendo. Dos US$ 22 milhões, US$ 16 milhões foram para o Boca Juniors, US$ 2 milhões para o convênio dos jogadores do clube, 10 % (US$ 1,6 milhão) para os agentes e 15 % (US$ 2,4 milhões) para o jogador. Vladimir Voronoss passou o dia, nesta sexta-feira, nas dependências do Corinthians e, na última hora, cancelou uma visita que faria ao CT de Itaquera. Nesta sexta-feira também, o Conselho da MSI Group Limited divulgou nota oficial sobre a visita de Vladimir Voronoss: ?Nós, como conselheiros do grupo MSI, gostaríamos de confirmar que estamos totalmente a par de todas as transações e negociações, incluindo pagamentos, que tenham sido feitos com relação à aquisição de todos os jogadores. Nós também não temos nenhuma dúvida, ou qualquer questão, em relação ao nosso time administrativo e sua credibilidade. Caso auditores internos sejam enviados ao Brasil, isto será feito como rotina de todas as companhias de investimento pelo mundo, com o propósito único de auditar e preparar relatórios anuais finais e completos?.