MSI espera a volta de Vágner Love A contratação de Vágner Love pelo Corinthians começa a ser definida nesta segunda-feira. O jogador, que seguiu para Roma, Itália, na sexta-feira, onde o CSKA faz a pré-temporada, prometeu à MSI conseguir a sua liberação. Kia Joorabchian espera o sinal verde do atacante ou de seus procuradores para começar a negociar com os russos. O iraniano, porém, prevê sérias dificuldades no quesito dinheiro, já que a parceira corintiana não pretende ?estourar? o seu orçamento para trazer o ex-palmeirense. Ao contrário do que deixou escapar o presidente Alberto Dualib, na apresentação oficial de Tevez e Sebástian Dominguez, a MSI não parece disposta a pagar US$ 20 milhões por Vágner Love. De acordo com o dirigente, a empresa já teria reservado R$ 50 milhões para trazer o ex-palmeirense. Esses números, na verdade, estão muito distantes daquilo que a MSI quer investir nesse negócio. Até a semana retrasada, quando houve o encontro com Vágner Love e seu empresário, Cláudio Guadagno, a MSI pretendia pagar apenas o que o CSKA tinha gasto com o atleta entre salários, luvas e contrato cerca de US$ 9,5 milhões. Hoje, Kia já está convencido a desembolsar US$ 12,5 milhões, desde que o clube russo concorde com um parcelamento. O que favorece o sucesso da negociação é a mudança de postura dos russos. Até a semana passada, os executivos do CSKA estavam irredutíveis em relação à saída de Vágner Love. Não admitiam sequer conversar sobre valores de uma eventual proposta. Não ceder às pressões do atacante, que tentava voltar ao futebol brasileiro na marra, era ponto de honra para os russos. O que mais irritou os dirigentes do CSKA foram as imagens que chegaram a Moscou, das camisas corintianas tendo o nome ?V. Love? estampado na parte de trás. Os dirigentes russos ficaram furiosos não só com o atleta, mas também com o próprio Corinthians e seu parceiro milionário. Só depois que Kia Joorabchian, também furioso, ordenou que a loja do clube retirasse as camisas da vitrine, a crise acabou sendo contornada. Quem levou o pedido de desculpas por parte do Corinthians foi Dionísio Brothers, dono da Castro Brothers, empresa responsável pela negociação que levou o jogador do Palmeiras para o CSKA. Agora o CSKA já admite conversar com a MSI sobre valores. Kia, porém, não vai tomar a iniciativa de procurar os dirigentes russos. Quem se encarregou dessa tarefa foi o próprio Vágner Love, que viajou para Roma ao lado de um de seus empresários, Evandro Ferreira. Os dois ficaram de ?dobrar? os executivos russos em relação à liberação do atacante. Só depois Kia entrará no circuito, discutindo valores. Nos bastidores do Parque São Jorge, a previsão é a de que Vágner seja contratado pelo Corinthians até o final da semana. De sua parte, pelo menos aparentemente, o técnico Tite ainda não conta com a chegada de Vágner Love. O treinador planeja a equipe para a estréia no Campeonato Paulista, quarta-feira, contra o Mogi Mirim, sem as estrelas recém-contratadas - especialmente Tevez, Carlos Alberto e Sebástian Dominguez. Só Marcelo Mattos deve ser lançado. Neste domingo o time fez o primeiro coletivo da temporada, em Porto Feliz (SP).