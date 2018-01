MSI está otimista com Vágner Love Jô e Abuda tiveram motivo para ficar mais uma vez irritados com a badalação sobre Vágner Love. No dia em que os dois tiveram atuação fundamental na vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo, outra vez o assunto foi o atacante do CSKA. "O Kia chegou hoje ao Brasil. Conversamos e acredito que a definição sobre a contratação do Vágner deverá ocorrer nestes dias, possivelmente na quinta-feira. A diretoria do CSKA deixou de ser irredutível em relação à nossa proposta", disse o diretor da MSI, Paulo Angioni. "Seria lindo se Vágner Love fosse mesmo contratado. Eu estou só esperando", afirmou o técnico Márcio Bittencourt. Enquanto isso, as revelações corintianas queriam a valorização dos seus gols e do futebol apresentado neste domingo em Mogi Mirim. "Depois do que fiz contra o Flamengo, marcando duas vezes, eu passo a ter a certeza de que mesmo se o Vágner Love for contratado, ele terá de brigar para jogar. Eu sei que passarei a ser olhado de outra maneira pela diretoria e pelos torcedores que estavam me vaiando", disse Jô. Abuda sorria orgulhoso do gol de cabeça que marcou. "Eu já mostrei para quem duvidava da minha recuperação como jogador que estou pronto para atuar no time principal do Corinthians. Marquei contra o Flamengo. Não é qualquer um que faz gol nesse time. Agora quero a minha chance para brigar por uma vaga como titular", afirmou o jogador de 19 anos, que chegou a ser afastado por indisciplina. Mas Abuda jura ter mudado. "Acabaram as noitadas e as mulheradas. Agora só vou pensar no Corinthians e na minha carreira. Amadureci", garantiu. Como a pré-temporada do Benfica só começará no dia 7 de julho, é possível que o zagueiro Anderson possa enfrentar o Brasiliense, sábado, em Brasília. "Já está tudo certo sobre a ida dele para Portugal. Mas acredito que ele poderá jogar ainda mais uma partida antes de ir", revelou Angioni.