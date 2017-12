MSI estuda canal Corinthians na tevê A TV Globo que se cuide. Para o fundo de investimento MSI ter lucro no Corinthians, o caminho é um só: ter coragem, enfrentar o monopólio da emissora carioca e criar o canal Corinthians. Kia Joorabchian está interessado no assunto e deixou isso claro em conversas com a cúpula corintiana. E o iraniano tem o aval de quem perdeu US$ 25 milhões no Parque São Jorge. "O Corinthians é o clube de maior mercado no Brasil. Só que o caminho do canal é a única saída para ter lucro. A legislação atual não permite outro caminho. Com a Lei Pelé, a venda de jogadores deixou de ser lucrativa. Por um motivo muito simples: muitas vezes eles não estão interessados na transação e simplesmente esperam e depois ficam com o passe. A saída é a televisão", explica o responsável e dirigente restante da Hicks Muse, Adhemar Magon. A Hicks Muse ficou três anos no Corinthians. Tinha esperança de repetir o sucesso da Parmalat no Palmeiras. Tendo à frente o norte-americano Dick Law, o Corinthians foi um fracasso digno das páginas do tradicional Wall Street Journal, que apontou a Hicks como uma dos fundos de investimentos norte-americano que fez os piores negócios da América Latina. Além de perder US$ 25 milhões no Corinthians, o fundo deixou US$ 15 milhões em Belo Horizonte, com o Cruzeiro. E tudo isso por causa da mudança na legislação que impediu o retorno imediato na venda de jogadores. "Desta vez, nós iremos negociar com quem conhece bola redonda. Antes, com a Hicks, eles entendiam de bola oval", ironiza o presidente Alberto Dualib, se referindo ao gosto pelo futebol americano de Dick Law. "A MSI tem a possibilidade de criar um canal com cerca de 20 milhões de corintianos. Caso consiga ser o único veículo a mostrar as partidas do Corinthians terá, além de ótima audiência, excelentes anunciantes. Este é o caminho a ser traçado", realça Magon. Pressão - No Parque São Jorge há o comentário de que a MSI terá de enfrentar a pressão da TV Globo, que tenta travar de qualquer maneira o surgimento do canal particular corintiano. Se for criado, a emissora perderia o monopólio das transmissões no País e ainda abriria o perigoso precedente: animaria outros clubes a criarem os seus canais. O futebol é um dos mais lucrativos produtos. O contrato de transmissão da Globo para exibir o Brasileiro termina em 2008. E a MSI promete ficar até 2014 no mínimo. Outro conselho importante aos empresários da MSI vem de quem acompanhou o drama com a Hicks: o Corinthians deve evitar a empolgação e a orgia com o dinheiro. "Não existe essa história louca de time dos sonhos. O ideal é gastar com parcimônia e com seriedade para evitar prejuízos. Futebol não é tão rentável quanto as pessoas pensam".