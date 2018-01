MSI já pede "desculpas" à Fiel A chance de o Corinthians ficar sem Vágner Love ou Liedson é tão grande que Paulo Angioni, diretor da MSI, já pede "desculpas" à Fiel. Nesta quarta-feira, durante entrevista coletiva no Parque São Jorge, o dirigente admitiu que o time pode, sim, ficar sem o reforço de um centroavante. E lamentou profundamente o fato de a repercussão do caso na mídia ter criado uma expectativa na torcida que pode (e deve) não ser correspondida. Angioni disse que "nós, que lidamos com emoção, precisamos ter cuidado com a forma com que as coisas são tratadas no Corinthians. Aproveito para já pedir desculpas à torcida, caso as negociações não sejam concretizadas, pois sei que a ansiedade e a expectativa geradas em torno do clube são muito altas, pela sua grandeza". Um tanto desesperançoso, o diretor confirmou que o chefão Kia Joorabchian ainda passará mais alguns dias na Europa, tentando acertar as contratações de Vágner Love ou Liedson. O iraniano está jogando suas últimas cartadas. Com relação a Love, Kia tenta agendar com o presidente do CSKA, Yevgeni Giner, mais uma reunião em Londres. No caso de Liedson, quem tem negociado com os dirigentes do Sporting é o empresário Gilmar Veloz, "muito gabaritado em Portugal", de acordo com Angioni, "por ser o agente de Luiz Felipe Scolari, técnico da seleção portuguesa". Os dólares de Kia e o prestígio de Gilmar Veloz, porém, não têm sido suficientes para dobrar os europeus. "O problema é que tanto o CSKA como o Sporting não querem se desfazer do Vágner e do Liedson. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma barreira enorme na negociação", explica Angioni. Por Vágner, Kia aceita pagar o equivalente a R$ 37,5 milhões. Por Liedson, a oferta é de R$ 17,1 milhões. Por esses valores, CSKA e Sporting não liberam seus atacantes. "Falou-se que a gente daria o Jô no negócio com o Sporting pelo Liedson. Isso é impossível. Nem cogitamos. Nós não envolveríamos um jogador valorizado, como o Jô, aos 18 anos, numa troca de um jogador de 27 anos", diz Angioni. As negociações com Liedson já duram um mês. Com Love, seis. Nesse período, o torcedor corintiano viu seus rivais conseguirem reforços para o ataque: o Palmeiras comprou Marcinho, o Santos trouxe Giovanni e o São Paulo acertou com Amoroso em uma semana. "Concentramos todos os nossos esforços na contratação do Vágner Love, que era o jogador que mais nos interessava, pela qualidade técnica e pela viabilidade do negócio. Até agora, porém, não conseguimos resultado. Se foi um erro ou não... bom, acho que posso dizer que cometemos esse erro", declarou Angioni. O desespero corintiano por um centroavante é tão grande que até a loja oficial do clube, no Parque São Jorge, colocou à venda em sua vitrine uma camisa 9 do time com um ponto de interrogação estampado no lugar onde deveria estar o nome do jogador. Na coletiva, Angioni negou que a diretoria esteja interessada em um zagueiro e que haja uma espécie de terceira opção para o ataque, caso as negociações com Liedson e Vágner Love não cheguem a um final feliz. "Cheguei a receber ligações de pessoas oferecendo o Nilmar (do Lyon, da França), mas as conversas não foram adiante". O diretor falou ainda que o volante Mascherano poderia estrear já no clássico contra o Palmeiras (dia 10), caso o River Plate seja eliminado da Copa Libertadores pelo São Paulo.