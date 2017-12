MSI mostra números para provar sucesso Não poderia existir momento mais propício para a MSI divulgar alguns números de sua gestão no Corinthians. Na iminência do seu primeiro título no Brasil, Kia Joorabchian vende a imagem do homem que alavancou o clube e melhorou o futebol brasileiro. É hora de colher os prêmios da temporada. No site oficial do Corinthians, reformulado e agora dividido com a MSI, o torcedor tem acesso a informações sobre a parceria, que está completando 1 ano de vida. Algumas delas: 1) a MSI gastou mais de R$ 100 milhões na compra de 11 atletas 2) o contrato com a Samsung é de R$ 15 milhões por ano 3) a audiência dos jogos do Corinthians na TV pulou de 26 para 34 pontos (cada ponto equivale a 150 mil televisores ligados) 4) a exposição do time na mídia aumentou 62% nesse ano, o que representa ganho de R$ 145 milhões. No mesmo período de 2004, esse ganho era de R$ 90 milhões 5) a média de público no Paulista passou de 3.784, em 2004, para 16.038, em 2005 6) No Brasileiro de 2004, sem a MSI, o número de torcedores foi de 311.619 em 46 jogos. Neste ano, em 23 jogos, foi de 324.709 7) a arrecadação de bilheteria em 2004 foi R$ 4,2 milhões. Em 2005, em 13 jogos, R$ 4,5 milhões A MSI de Kia Joorabchian assume a paternidade de todas essas benfeitorias. Quer virar o jogo em relação à desconfiança sobretudo da oposição corintiana. ?Time mal administrado não faz sucesso apenas com uma grandiosa torcida?, ensina o iraniano também no site oficial do clube. Kia, que voltou a ser figura reverenciada nos estádios, também divulga algumas das intenções da MSI em 2006. Tudo é ambicioso. Há planos para um canal de televisão, uma revista mensal e para um jornal distribuído nos estádios em dia de jogos. Outro lado - A oposição, entretanto, ainda não se convenceu de que a MSI possa ser um bem para o Corinthians a longo prazo. E segue em sua marcha apocalíptica. O vice-presidente do clube, Antônio Roque Citadini, divulgou manifesto rebatendo algumas das benfeitorias da parceria: diz que os números são frios e gelados. ?A MSI quer ganhar status de grande gestora, independentemente da origem do seu dinheiro. Fizemos com a Pepsi um contrato de R$ 8 milhões por ano. Era o melhor de todos os clubes do País?, comparou Citadini. O dirigente acredita que o Corinthians teria os mesmos resultados positivos se tivesse um time próprio na disputa de título. ?O corintiano sempre esteve presente na vida da equipe?, ressaltou. Citadini lembra que a origem do dinheiro da MSI ainda está sendo investigada pelo Ministério Público Federal, e que o MP estadual, em sua investigação preliminar, indicou lavagem de dinheiro no Brasil. Diz o relatório feito pelos promotores do Gaeco, Roberto Porto e José Reinaldo Guimarães Carneiro: ?Em suma, até onde avançaram as investigações, somam-se indícios suficientes à demonstração de que a Corinthians/MSI está sendo utilizada para a prática de lavagem de dinheiro obtido principalmente de Boris Berezovski, pessoa condenada a 20 anos de prisão na Rússia.?