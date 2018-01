MSI não assusta Antônio Lopes Defensor da ?legalidade?, Antônio Lopes ficou assustado durante a coletiva, ao saber que o Ministério Público continua investigando a origem do dinheiro da MSI. Perguntado se temia ter sua imagem ligada a eventuais problemas legais do fundo de investimento, o delegado foi claro: Disse que ?eu não tenho nada a ver com isso. Meu negócio é no campo. Não tenho nada a ver com a empresa. Sou técnico de futebol?, como que se resguardando. O novo técnico corintiano afirmou que Tevez está certo ao defender a permanência do demitido Márcio. ?O Tevez e o restante do grupo estavam muito apegados ao Márcio. Ele foi meu jogador em 1992 quando ganhamos a Copa do Brasil pelo Internacional. O Márcio é uma figura dócil e fácil de se apegar. Eu entendo perfeitamente o comportamento do Tevez.? Lopes fez questão de afirmar que irá dirigir um time normal. ?Não existe essa história de galáctico no Corinthians. Pelo contrário. O elenco é forte, tem perfil vencedor, mas não é galáctico.? Lopes tem a preocupação de se modernizar. Mantém seu cabelo pintado de caju. E agora distribui cartões com um foto com a jaqueta da CBF, mostrando a mão direita aberta, em alusão ao pentacampeonato mundial. No cartão está o endereço do seu site pessoal: www.antoniolopes.com.br.