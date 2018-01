MSI paga ? 7 milhões por Carlos Alberto A MSI teve de gastar quatro milhões de euros (R$ 14,33 milhões) a mais do que esperava para conseguir tirar Carlos Alberto do Porto. A diretoria do time português não aceita mais vender apenas 50% dos direitos federativos do meia. Para comprar 100% dos direitos do jogador, Kia Joorabchian teve de desembolsar hoje sete milhões de euros (R$ 25,09 milhões). Carlos Alberto já se desligou da delegação do Porto. Ele estava hoje acertando detalhes sobre a sua mudança para o Brasil. A MSI espera que o meia esteja em São Paulo na segunda-feira. O contrato com o jogador de 20 anos será de cinco anos. Tite vê muito talento no novo contratado. ?É um jogador diferenciado. Muito habilidoso e inteligente. Não há o que falar de mal sobre ele. Será um ganho grande ao Corinthians.? A diretoria do Porto discorda. Desiludiu-se com o jogador, que desinteressou-se dos treinamentos quando perdeu a posição.