MSI pode negociar o meio-campo Rosinei com o Inter O meia Rosinei pode ser o nono jogador a deixar o Corinthians neste início de temporada. O jogador, recuperado de contusão muscular na coxa direita, anda desprestigiado por Leão, insatisfeito com a reserva e pode trocar o Parque São Jorge pelo Internacional, de Porto Alegre. O técnico Abel Braga adora o futebol do corintiano e pediu à diretoria do clube gaúcho tentar levá-lo para o Beira-Rio já para a disputa da Copa Libertadores. Como o Corinthians precisa fazer caixa para diminuir o déficit de R$ 50 milhões de dívidas - e estuda reduzir a folha salarial em R$ 1 milhão - , um acordo pode ser fechado nas próximas horas. ?Eles ainda não nos procuraram. Mas basta o Internacional chegar com R$ 2 milhões na mão que fazemos negócio?, afirmou Renato Duprat, representante da MSI e responsável pela venda de Élton para o Steaua Bucareste, da Romênia, há dez dias, por US$ 800 mil. Duprat havia dito, na semana passda, que alguns jogadores ainda podiam ser negociados. E Rosinei seria um desta lista. Antes do meia, já haviam deixado o time alvinegro: César, Gustavo Nery, Carlos Alberto, Marquinhos, Jaílson, Christian, Fágner e Elton.